Точно в цель: украинские защитники с помощью дрона уничтожили вражеский блиндаж вместе с оккупантами. Видео
Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать пришедших на украинскую землю врагов. На этот раз военные уничтожили блиндаж противника вместе с оккупантами.
Об этом сообщает 109-я бригада ТРО. Как отмечается, Покровский батальон ТРО нанес урон врагу дронами-камикадзе.
Бойцы качественно и эффектно отработали по вражескому блиндажу, уничтожив его вместе с оккупантами.
"Месяцы тренировок не проходят впустую. Наш оператор умело пролетел все вражеские глушилки и ударил точно в цель", – говорится в сообщении.
На дроне, ликвидировавшем оккупантов, воины прикрепили надпись "За Каховскую ГЭС".
Напомним, что ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и добились тактических успехов. Также защитники совершили ограниченную, но все еще значительную атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Шахтерском направлении. Стоимость Ка-52 составляет 16 миллионов долларов.
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