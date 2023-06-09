Точно в цель: украинские защитники с помощью дрона уничтожили вражеский блиндаж вместе с оккупантами. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать пришедших на украинскую землю врагов. На этот раз военные уничтожили блиндаж противника вместе с оккупантами.

Видео дня

Об этом сообщает 109-я бригада ТРО. Как отмечается, Покровский батальон ТРО нанес урон врагу дронами-камикадзе.

Бойцы качественно и эффектно отработали по вражескому блиндажу, уничтожив его вместе с оккупантами.

"Месяцы тренировок не проходят впустую. Наш оператор умело пролетел все вражеские глушилки и ударил точно в цель", – говорится в сообщении.

На дроне, ликвидировавшем оккупантов, воины прикрепили надпись "За Каховскую ГЭС".

Напомним, что ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и добились тактических успехов. Также защитники совершили ограниченную, но все еще значительную атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Шахтерском направлении. Стоимость Ка-52 составляет 16 миллионов долларов.