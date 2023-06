ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и достигли тактических успехов – ISW

Силы обороны Украины провели серию контрнаступательных операций с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта в воскресенье, 4 июня. Также защитники совершили ограниченную, но все еще значительную атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Видео дня

Российские оккупанты вынуждены были защищаться от этой атаки доктринальным образом и якобы смогли восстановить свои начальные позиции по состоянию на четверг, но это не означает, что они имеют такие же оборонные возможности в других местах фронта. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 8 июня.

Аналитики ссылаются на слова официальных украинских лиц, которые сообщили, что ВСУ перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении и достигают продвижения от 200 м до 2 км на флангах города.

Отмечается, что 4 июня наши подразделения добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак на западе Донецкой области – на границе с Запорожской.

"Кроме того, украинские войска совершили атаку на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, но, похоже, не добились успехов в рамках этой атаки по состоянию на момент публикации свожки", – говорят в ISW.

Несмотря на это, специалисты назвали эту атаку существенной. По их данным, оккупантам пришлось защищаться от нее доктринальным образом. Поздно ночью 7 июня российские источники начали жаловаться, что части украинских бригад, "недавно оснащенных западным вооружением", начали атаку юго-западнее Орехова на Запорожье.

Несколько провоенных блогеров РФ утверждали, что ВСУ наступали вдоль линии Малая Токмачка – Пологи с целью прорвать российскую оборонную линию между Роботиным и Вербовым (оба населенных пункта расположены примерно в 15 км юго-восточнее Орехова).

Пропагандисты признали, что украинские воины прорвали первую линию обороны россиян на этом направлении. Ее удерживали части 291-го и 70-го мотострелковых полков (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии южного военного округа) и 22-го и 45-го отдельных гвардейских полков ВС РФ. Также там были бригады специального назначения российского ГРУ, и именно им, указывают в ISW, якобы "удалось контратаковать и отбросить украинские силы на исходные позиции".

"Доступные геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ограниченные украинские силы пересекли трассу N08 Пологи – Воскресенка, но российские источники пишут, что российские силы, вероятно, оттеснили украинцев в направлении Орехова к линии фронта и вернули утраченные позиции", – говорится в сводке Института изучения войны.

Примечательно, что минобороны РФ ответило на украинскую контрнаступную операцию с нехарактерной степенью слаженности и похвалило подразделения своего южного военного округа за "отражение атаки и восстановление утраченных позиций".

Российские источники дали объяснение заявленным успехам России во время атак 8 июня, высоко оценив "эффективное использование" оккупантами систем радиоэлектронной борьбы, поддержки воздуха и наземных мин против украинских сил.

Похоже, что российские силы просто выполнили свою официальную тактическую оборонную доктрину в ответ на действия ВСУ юго-западнее Орехова.

"Однако украинские атаки на западном Запорожье 8 июня не отражают полный объем украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении. К тому же силы российского южного военного округа, развернутые в этом конкретном районе, вероятно, являются более качественной группировкой, чем российская армия в других частях театра боевых действий, и их оборонные показатели вряд ли будут отражать оборонные возможности российских группировок в других местах фронта", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в 3-й штурмовой бригаде ВСУ отметили, что за сутки отбросили врага с 1,8 км фронтовой линии на Бахмутском направлении. Также защитники продвинулись на 1,2 км вгиб, а российские силы понесли большие потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!