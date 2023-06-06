У оккупантов минус $16 млн: ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Шахтерском направлении

Накануне, 5 июня, украинские воины уничтожили еще один вражеский вертолет Ка-52. Вражескую "птичку" приземлили на Шахтерском направлении

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Стоимость Ка-52 составляет 16 миллионов долларов.

"На Шахтерском направлении вчера наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, утром 6 июня в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, накануне защитники ликвидировали около 800 российских оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе превысили 211 тысяч.

Также уничтожены 36 артсистем вражеской армии и 6 РСЗО, 12 танков и по 20 единиц автомобильной техники и ББМ. Кроме того, защитники украинского неба сбили все 35 ракет, которыми Россия в ночь на 6 июня атаковала Украину, и приземлили 23 БпЛА оперативно-тактического уровня.