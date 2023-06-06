ВСУ уничтожили 800 российских солдат, вертолет и 36 артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям врага
Накануне 5 июня украинские воины ликвидировали около 800 российских захватчиков. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли 211 150 человек.
Также уничтожены 36 артиллерийских систем российской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, по данным Генштаба, накануне украинские воины превратили в "хороших россиян" 800 российских оккупантов. Таким образом, к утру 6 июня, количество захватчиков, которые уже никогда не примут в руки оружие, достигло 211 150 человек.
Также накануне уничтожены:
– танки ‒ 3860 (+12)
– боевые бронированные машины ‒ 7543 (+20)
– артиллерийские системы – 3603 (+36)
– РСЗО – 590 (+6)
– средства ПВО ‒ 351 (+2)
– самолеты – 313
– вертолеты – 299 (+1)
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23)
– крылатые ракеты ‒ 1171 (+35)
– корабли /катера ‒ 18
– автомобильная техника и автоцистерны – 6332 (+20)
– специальная техника ‒ 489 (+5).
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что накануне украинские воины сбили российский вертолет Ка-52. Его "приземлили" на Шахтерском направлении.
Стоимость такого вертолета достигает 16 миллионов долларов.
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