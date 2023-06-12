Танк Т-80 пытался скрыться, но дрон оказался ловчее: в сети показали эффектное видео уничтожения техники РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. Украинские защитники с помощью дрона уничтожили танк Т-90.

Видео дня

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Эффектное видео поражения российского танка с помощью приобретенного вами дрона. Т-80 оккупантов скрывался от FPV спецподразделения "Омега-Запад", но дрон оказался ловчее. Любые слова излишни. Результат на видео", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сети показали еще один бой, сопровождавший освобождение бойцами ВСУ населенных пунктов в Донецкой области. На камеру защитники зафиксировали, как украинский танк разнес опорный пункт оккупантов в посадке.

За 11 июня подразделения Сил обороны Украины проредили оккупационную российскую армию еще на 540 военных и 38 единиц техники с вооружением. Больше всего в течение суток защитники сожгли систем артиллерии врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэроразведчики совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили боевую машину российского десанта. Вражеская техника "заблудилась" среди украинских дорог.

Воины ракетного артиллерийского дивизиона 3-й отдельной танковой бригады уничтожили вражеский ПЗРК "Игла". Эти кадры попали на видео.

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