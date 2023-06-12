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Устроили "фейерверк": ВСУ точными ударами уничтожили российский опорный пункт на Донетчине. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
9,5 т.
Устроили 'фейерверк': ВСУ точными ударами уничтожили российский опорный пункт на Донетчине. Видео

В сети показали еще один бой, сопровождавший освобождение бойцами ВСУ населенных пунктов в Донецкой области. На камеру защитники зафиксировали, как украинский танк разнес опорный пункт оккупантов в посадке.

Видео дня

Видео выложил в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко. Он подчеркнул, что оно было снято с дронов, на которые донатят украинцы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как танк ВСУ нагло врывается посадку, вдоль которой находились оккупационные войска, и начинает забрасывать вражеские позиции "бавовной".

Устроили "фейерверк": ВСУ точными ударами уничтожили российский опорный пункт на Донетчине. Видео

Известно, что удары были ориентированы на опорный пункт захватчиков. Судя по тому "фейерверку", который он испытал, вряд ли от оккупационной "базы" между деревьями осталось что-то живое и уцелевшее.

Устроили "фейерверк": ВСУ точными ударами уничтожили российский опорный пункт на Донетчине. Видео

По словам Стерненко, на кадры попала совместная работа второго батальона 37-й бригады морской пехоты и 4-й танковой бригады на юге, направление от Великой Новоселки на Донетчине.

Устроили "фейерверк": ВСУ точными ударами уничтожили российский опорный пункт на Донетчине. Видео

"Уничтожение российского опорного пункта. Выявление, корректировка и управление боем осуществляется с помощью дронов, на которые вы давали средства", – добавил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, морпехи с 35-й ОБМП им. контрадмирала Михаила Остроградского показали кадры из освобожденной деревни Сторожевоо на Донетчине. Защитники рассказали об операции и развернули там украинский флаг.

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