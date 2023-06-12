Устроили 'фейерверк': ВСУ точными ударами уничтожили российский опорный пункт на Донетчине. Видео

В сети показали еще один бой, сопровождавший освобождение бойцами ВСУ населенных пунктов в Донецкой области. На камеру защитники зафиксировали, как украинский танк разнес опорный пункт оккупантов в посадке.

Видео дня

Видео выложил в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко. Он подчеркнул, что оно было снято с дронов, на которые донатят украинцы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как танк ВСУ нагло врывается посадку, вдоль которой находились оккупационные войска, и начинает забрасывать вражеские позиции "бавовной".

Известно, что удары были ориентированы на опорный пункт захватчиков. Судя по тому "фейерверку", который он испытал, вряд ли от оккупационной "базы" между деревьями осталось что-то живое и уцелевшее.

По словам Стерненко, на кадры попала совместная работа второго батальона 37-й бригады морской пехоты и 4-й танковой бригады на юге, направление от Великой Новоселки на Донетчине.

"Уничтожение российского опорного пункта. Выявление, корректировка и управление боем осуществляется с помощью дронов, на которые вы давали средства", – добавил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, морпехи с 35-й ОБМП им. контрадмирала Михаила Остроградского показали кадры из освобожденной деревни Сторожевоо на Донетчине. Защитники рассказали об операции и развернули там украинский флаг.

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