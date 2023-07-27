Украинский FPV-дрон превратил российский 'Солнцепек' в груду металлолома. Видео

Спецназовцы из рядов Сил обороны уничтожили еще одну расхваленную оккупантами тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Помог защитникам в этом украинский FPV-дрон.

Видео дня

В итоге получилась очень яркая "бавовна", которая превратила российское оружие в груду металлолома. Видео результатов работы армии дронов опубликовал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как украинская "птичка"-камикадзе преследует вражескую технику, которая полностью заряженная, очевидно, предусмотренными для нее снарядами 220-мм калибра. Ведь после поражения "Солнцепек" не просто взорвался, а начал разбрасывать вокруг "фейерверки".

Этот момент аэроразведчики сняли уже с другого дрона. В итоге от российской системы залпового огня, выстрел которой способен уничтожать все – от бронированной техники до объектов инфраструктуры, – осталась лишь груда обгоревшего металлолома.

Федоров уточнил, что это – результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках "Армии дронов" за средства компании Everstake.

"Солнцепек" – тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня. Ею оккупанты обстреливают наши территории. Выстрел способен уничтожать все. Теперь у россиян минус одна такая система. И конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. Армия дронов продолжает расти. Спасибо бойцам за работу!" – прокомментировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы Сил обороны Украины продемонстрировали мощное применение трофейного "Солнцепека" на фронте. Из российской тяжелой огнеметной системы залпового огня защитники ударили по самим оккупантам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!