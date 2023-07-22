Спецназовцы СБУ уничтожили 26 целей противника: взрывное видео
Бойцы Службы безопасности Украины продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на поле боя. Спецназовцы центра специальных операций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали еще 26 целей противника.
В результате эффективных действий защитников враг потерял много техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Бойцы ЦСО "А" СБУ дополнили список потерь российской оккупационной армии различной техникой. Защитники Украины уничтожили танк, МТЛБ и два бронированных автомобиля.
Также противник потерял комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления, систему РЭБ, три 120-мм миномета. В списке потерь врага также 7 блиндажей, 2 склада боеприпасов и другие цели.
В живой силе российская террористическая армия потеряла около 40 человек.
Напомним, Силы обороны Украины за сутки 21 июля отправили на "концерт Кобзона" еще 640 российских оккупантов. Численность потерь российской армии в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 241 330 человек.
Ранее сообщалось, что у российской оккупационной армии сохраняется низкий уровень морально-психологического состояния на войне против Украины. Моральный дух захватчиков падает из-за огромных потерь в живой силе.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады теробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. В результате был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.
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