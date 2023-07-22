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Спецназовцы СБУ уничтожили 26 целей противника: взрывное видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
1,7 т.
Спецназовцы СБУ уничтожили 26 целей противника: взрывное видео

Бойцы Службы безопасности Украины продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на поле боя. Спецназовцы центра специальных операций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали еще 26 целей противника.

Видео дня

В результате эффективных действий защитников враг потерял много техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы ЦСО "А" СБУ дополнили список потерь российской оккупационной армии различной техникой. Защитники Украины уничтожили танк, МТЛБ и два бронированных автомобиля.

Также противник потерял комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления, систему РЭБ, три 120-мм миномета. В списке потерь врага также 7 блиндажей, 2 склада боеприпасов и другие цели.

В живой силе российская террористическая армия потеряла около 40 человек.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 21 июля отправили на "концерт Кобзона" еще 640 российских оккупантов. Численность потерь российской армии в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 241 330 человек.

Ранее сообщалось, что у российской оккупационной армии сохраняется низкий уровень морально-психологического состояния на войне против Украины. Моральный дух захватчиков падает из-за огромных потерь в живой силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады теробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. В результате был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

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