Спецназовцы СБУ уничтожили 26 целей противника: взрывное видео

Бойцы Службы безопасности Украины продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на поле боя. Спецназовцы центра специальных операций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали еще 26 целей противника.

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В результате эффективных действий защитников враг потерял много техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы ЦСО "А" СБУ дополнили список потерь российской оккупационной армии различной техникой. Защитники Украины уничтожили танк, МТЛБ и два бронированных автомобиля.

Также противник потерял комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления, систему РЭБ, три 120-мм миномета. В списке потерь врага также 7 блиндажей, 2 склада боеприпасов и другие цели.

В живой силе российская террористическая армия потеряла около 40 человек.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 21 июля отправили на "концерт Кобзона" еще 640 российских оккупантов. Численность потерь российской армии в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 241 330 человек.

Ранее сообщалось, что у российской оккупационной армии сохраняется низкий уровень морально-психологического состояния на войне против Украины. Моральный дух захватчиков падает из-за огромных потерь в живой силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады теробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. В результате был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

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