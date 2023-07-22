Силы обороны 'денацифицировали' 640 оккупантов за сутки и утилизировали десятки их техники – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отправили на "концерт Кобзона" еще 640 российских оккупантов. Так, численность потерь российской армии в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 241 330 лиц.

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Об этом утром 22 июля сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что оккупанты также не досчитались десятков единиц своей техники.

В частности, в металлолом защитники Украины превратили 7 российских танков (в общей сложности за время полномасштабной войны 4140), 16 боевых бронированных машин (8096), 19 артиллерийских систем (4629), 1 РСЗО (693), 8 средств ПВО (448), 8 средств ПВО (448) автомобильной техники и автоцистерн (7159) и 5 единиц специальной техники (691).

Напомним: ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ наносят значительные потери российским оккупантам на Таврическом направлении. Только за сутки 20 июля наши защитники уничтожили 15 единиц вражеской техники. Кроме того, украинские защитники "демилитаризовали" пять складов боеприпасов врага.

Тем временем военные из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады терробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. Благодаря результативным действиям защитников был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

"На видео детальный анализ и эпический взрыв, который разнес на молекулы вражескую позицию вместе с оккупантами. Слава ВСУ!" – отметили бойцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что одной из наиболее приоритетных целей россиян для уничтожения являются станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В частности, речь идет о вражеских станциях "Борисоглебск", "Житель", "Поле";

– украинские нацгвардейцы уничтожили позиции противника на Запорожском направлении. Точные удары по врагу нанесли бойцы минометных расчетов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ.