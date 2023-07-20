Уничтожено 15 единиц техники врага: ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Таврическом направлении и имеют значительные успехи. Российские оккупанты несут значительные потери.

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Только за последние сутки наши защитники уничтожили 15 единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны имеют определенный успех", – говорится в сообщении.

Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1312 огневых задач.

Отмечается, что потери российских захватчиков убитыми и ранеными составили более двух рот.

"Уничтожено 15 единиц военной техники противника", – добавил Тарнавский.

В частности, ББМ, гаубица 2А65 "Мста-Б", гаубица 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", РЭБ "Борисоглебск" и автомобильная техника.

Кроме того, украинские защитники "демилитаризовали" пять складов боеприпасов врага.

На юге страны продолжается украинская наступательная операция. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлениях, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ локализовали "большое наступление" РФ на линии Купянск – Лиман. Захватчики потеряли по меньшей мере 75 человек убитыми и ранеными, а также ряд техники.