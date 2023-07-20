ВСУ локализовали 'большое наступление' оккупантов на линии Купянск – Лиман: стало известно о потерях РФ

Вооруженные силы Украины локализовали "большое наступление" российских оккупационных войск на линии Купянск – Лиман. В результате результативных действий защитников Украины захватчики потеряли по меньшей мере 75 человек убитыми и ранеными, а также ряд техники.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, в течение суток на указанном направлении произошло 568 обстрелов, 17 авианалетов, а также четыре безуспешных штурма врага в районах Масютовки и Лимана Первого (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В то же время Силам обороны удалось нанести врагу ощутимые потери. В частности, было ликвидировано 20 оккупантов, еще 55 получили ранения, также поражена вражеская РСЗО "Град", два миномета, два дрона-камикадзе "Ланцет" и беспилотник-разведчик "Орлан-10".

""Большое наступление", которое они анонсировали весной, локализировано, они не могут перехватить инициативу", – подчеркнул Череватый.

Он пояснил, что россияне пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит уже несколько месяцев подряд, однако ни одного локального успеха они не добились.

Напомним: офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров выразил мнение, что наступление оккупантов на Купянском направлении имеет целью заставить украинские Силы обороны применить все имеющиеся резервы. Но конечная цель врага – достичь на поле боя определенного статуса-кво, что по замыслу Кремля должно подтолкнуть руководство Украины к мирным переговорам со страной-агрессором Россией. Государство-террорист выбрало именно это направление для наступления, поскольку только здесь имеет наиболее боеспособную группировку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 июля в Минобороны Украины сообщили, что Силы обороны имеют инициативу на Купянском направлении. Попытки российских войск провести наступление в этом районе пока оказались неудачными;

– начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении увеличилась "серая зона". Оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции, в то же время защитники успешно уничтожают захватчиков.