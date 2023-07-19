Увеличилась 'серая зона': Синегубов рассказал о положении дел на Купянском направлении

На Купянском направлении еще несколько населенных пунктов попали под огонь и на их территории фактически проходят боевые действия. Поэтому в этом районе увеличилась "серая зона".

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Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что оккупанты на этом направлении пытаются штурмовать украинские позиции.

"Несколько дней россияне проводили активные штурмовые действия по этому направлению, однако успеха не имели. У нас несколько увеличилась "серая зона", поскольку еще несколько населенных пунктов попали под огонь и на их территории фактически происходят боевые действия", – сообщил Синегубов.

В то же время он подчеркнул, что украинские защитники удерживают позиции и успешно уничтожают захватчиков.

"Да, враг там накопил значительные силы, однако это накопление шло постепенно, неожиданности для наших Вооруженных сил не имели места", – сказал глава Харьковской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на востоке Украины несколько обострилась. Оккупанты два дня подряд активно наступали на Купянском направлении на Харьковщине. Украинские защитники находятся в обороне. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Купянском направлении оккупанты активизировали действия и давление на наши позиции, чтобы заставить ВСУ оттянуть силы из основного направления. Однако враг успеха не имел, он не прорвал оборону украинских войск, наши позиции на месте. Об этом, в частности, рассказал аэроразведчик ВСУ Леонид Маслов

ВСУ перехватили инициативу на Купянском направлении, попытки российских войск провести наступление в этом районе были неудачными. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.