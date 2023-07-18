ВСУ перехватили инициативу на Купянском направлении: в Минобороны рассказали о ситуации на фронтах. Видео

Силы обороны имеют инициативу в Купянском направлении. Попытки российских войск провести наступление в этом районе пока оказались неудачными.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Кроме того, она отметила, что ВСУ имеют инициативу на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне", – написала она.

Маляр отметила, что сегодня на южном фланге вокруг Бахмута продолжалось продвижение наших войск, как и в предыдущие дни.

По информации, предоставленной Маляр, на северном фланге сегодня развернулись бои, где российские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Украинским бойцам приходится столкнуться с плотно заминированной местностью и интенсивным вражеским огнем.

"Продолжаются наступательные действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях. На направлениях Малая Токмачка-Новопокровка и Великая Новоселка-Урожайное наши защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Инициатива на нашей стороне", – добавила она.

Анна Маляр отметила, что задача врага – остановить продвижение ВСУ.

"Поэтому нашим войскам приходится двигаться в сложнейшей обстановке. Кроме того, необходимо создать определенные условия для дальнейшего продвижения. А это требует времени. Вспомните освобождение Херсона – это тоже был не один день", – добавила заместитель министра обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на востоке Украины несколько обострилась. Оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине. Украинские защитники находятся в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

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