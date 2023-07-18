'Враг ничего не прорвал, позиции на месте': аэроразведчик рассказал, что происходит на Купянском направлении. Карта

Аэроразведчик Вооруженных сил Украины Леонид Маслов заявил, что информацию о "переходе в наступление" оккупантов на Купянском направлении следует трактовать как активизацию действий и давление с целью заставить ВСУ оттянуть силы с основного направления. Противник не имеет успеха: он не прорвал обороны украинских войск, наши позиции на месте.

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Об этом Маслов, воин 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, под Купянском на левом берегу реки Оскол "имеют место отдельные попытки давления на наши позиции".

Однако данные о "переходе в наступление" противника следует трактовать как активизацию действий и давление, отметил защитник.

"Никто ничего не прорвал, позиции на месте, два участка, ранее все время переходившие из рук в руки, сейчас перешли в другие руки. Это попытка заставить нас оттянуть силы с основного направления. Господин Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ. – Ред.), конечно, не соврал, но переход в наступление не означает успеха в этом наступлении. Я лично сейчас прямо здесь нахожусь, если что", – рассказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты активно перебрасывают дополнительные силы на Бахмутское направление и перешли в наступление на Купянском, поставив целью разбить наши позиции в районе Купянска.

– Замминистра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что войска РФ активизировали наступление на Купянском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ и оттянуть туда наши силы. Причина в том, захватчики запаниковали после успехов Сил обороны на Бахмутском направлении.

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