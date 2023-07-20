Войска РФ сосредоточили силы на пяти направлениях, продолжается наступление Сил обороны на юге – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 20 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Захватчики сосредоточили усилия на пяти основных направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 20 июля. В то же время, на юге страны продолжается украинская наступательная операция. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлениях, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатых ракет Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных БПЛА типа Shahed. По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов с РСЗО. В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Волфин Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки и Георгиевки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и город Херсон.

Потери России в войне за сутки

Авиация сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские нацгвардейцы на Запорожском направлении вынуждены "прорубать" проходы в минных полях оккупантов перед штурмом. На отдельных участках с помощью установки разминирования M58 MICLIC бойцам удалось продвинуться на 1700 метров за прошедшую неделю;

– спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ локализовали "большое наступление" российских оккупационных войск на линии Купянск – Лиман. В результате результативных действий защитников Украины захватчики потеряли по меньшей мере 75 человек убитыми и ранеными, а также ряд техники.