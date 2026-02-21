Для Кремля это будет 'тушите свет': Обухов пообещал агрессору большие перемены

Страна-агрессор Россия благодаря действиям кремлевского руководства уверенно движется к распаду, который может наступить через один-два года по экономическим и политическим причинам. Сегодня даже Кремлю очевидно, что война в Украине проиграна и желаемого результата уже не достичь. Но делегации из Москвы по-прежнему принимают участие в мирных переговорах, чтобы сделать приятное главе Белого дома Дональду Трампу, а также просто тянуть время в надежде на позитивные перемены.

Судя по всему, перемены действительно будут, но отнюдь не позитивные для Кремля. Промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре, могут поставить Трампа на грань импичмента. Усиление позиций Демократической партии приведет к существенному увеличению военной помощи Украине, в результате чего Кремль окажется в ситуации "тушите свет".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Издание The Economist пришло к выводу, что Путин попал в собственную ловушку, переоценив свои силы в войне против Украины. Шансы на то, что Трамп сможет заставить Украину подарить агрессору территории Донбасса, уменьшаются с каждым днем, а мирное соглашение, если оно все же будет подписано, может стать причиной политической и экономической нестабильности в России. Согласны ли вы с такими оценками?

– Странная вещь. У меня складывается впечатление, что The Economist, New York Times, Atlantic и другие залезают в мой компьютер и читают то, что я иногда там пишу. Это шутка. Действительно, для Путина война – это парадигма. Для меня это очевидные вещи. Законы развития общества также никто не отменял и никто изменить не может – ни Трамп, ни Зеленский, ни Мерц, никто. Эти законы работают всегда, они были сто лет назад, двести лет назад, были в Древней Греции и будут работать еще сотни лет, но, к сожалению, не все это понимают.

Было совершенно очевидно, что война эта проиграна, что после войны будут проблемы и что Россия, скорее всего, рассыплется через год-два, потому что не решатся вопросы ни экономические, ни политические, ни социальные, никакие. Народ будет недоволен. Несмотря на то, что эта страна как бы унитарная, Дальний Восток, Якутия вообще не понимают, что происходит в Москве. Если нечем будет платить зарплату людям на Дальнем Востоке, в Якутии, то они просто скажут "до свидания". А сил воевать внутри России уже не будет, несмотря на создающиеся дополнительные армии, штабы и прочее.

В Кремле уже недавно поняли, что они ничего не сделают на фронте, ну не взять им Украину. Да, хочется получить желаемое, как в басне про лису и виноград, но виноград зеленый.

– Мы видим бесконечные встречи, переговоры, разговоры по поводу мирного соглашения, но нет никаких признаков того, что Кремль осознал свой проигрыш. В какую игру он играет? Зачем продолжает настаивать фактически на капитуляции Украины, на том, чтобы ему отдали часть Донбасса?

– Затем, чтобы все это и происходило, чтобы просто тянуть время, чтобы это продолжалось бесконечно долго. Возможно, Трамп устоит еще три года – он не будет настаивать на чем-то радикальном, и будет продолжаться эта непонятная история. Вроде бы как война идет, но она не идет никуда, вроде как какие-то переговоры идут, но они абсолютно ни к чему не приводят. Это своего рода бутафория.

То, что это игры, лично мне было понятно до того, как они начались. Это переговоры ради переговоров, чтобы ублажать Трампа, сохранять возможность получения какой-то худо-бедной военной помощи от Соединенных Штатов.

– Вы считаете, что Кремль по-прежнему делает ставку на истощение Украины и верит, что Украина сломается раньше, чем сломается Россия?

– Условно, может быть, и так. Россия разбомбила всю инфраструктуру Украины, в Москве думают, что ситуация сложная, надо много восстанавливать, а значит, мы, мол, имеем шанс продлить войну на год или два. Если из-за отключения Starlink запускать сотнями БпЛА, то ракеты еще есть, правда, уже созданы две эскадрильи американских летчиков, которые будут сбивать эти ракеты. Но остается баллистика, можно еще что-то повредить.

На земле у Путина шансов никаких нет, потому что тут уже установился паритет. У них нет сил, у Украины тоже, они подыстощились – ну и все, клинч. В Кремле рассчитывают растянуть войну на пару-тройку лет, а потом что-то, может быть, и случится.

– Что может измениться для Кремля после промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре и на которых, по прогнозам, партия Трампа может потерять позиции?

– Прежде всего, Трамп торопится, конечно, потому что ощущает, что выборы эти будут проиграны просто с треском. Демократы могут взять в Конгрессе две трети, то есть конституционное большинство. А в Сенате, может быть, тоже близко к этому. Но там немало республиканцев, которые вполне согласятся с какими-то серьезными действиями демократов.

То есть Трампу могут просто выкатить импичмент в феврале следующего года, после окончания переходного периода. Поэтому ему начали подсказывать, что надо что-то делать и в Украине, и внутри Америки. Он уже начал откат с этим ICE, возможно, кого-то из своего окружения пошлет в отставку. Потому что для него это конец, он ничего не сможет сделать в Америке, потому что импичмент будет реальный, а не какой-то там виртуальный. Он либо уходит добровольно, либо импичмент, и никакое ФБР, никакая армия, никто не поможет, потому что никто не будет воевать со своим народом.

– Но как это отразится на том, что сегодня имеет Кремль?

– Все, это конец. Демократы придут, а Вэнс будет абсолютно послушным в Конгрессе и Сенате, он ничего не будет делать против. К нему будут приходить группы, представители Сената и Конгресса, и говорить, мол, слушай, друг, либо делай так, либо мы тебя тоже отправим вслед за Трампом. Если спикер будет демократ, то понятно, что вся власть будет у демократов. Поэтому Вэнс отсидит свои два года тихо, спокойно и будет повторять то, что говорит спикер в Конгрессе и в Сенате.

А для Москвы это будет означать "тушите свет", потому что сразу же пойдут совершенно другие поставки вооружений для Украины, начнут меняться отношения с Европой, с Канадой и с прочими. У Кремля сразу же начнется головная боль, очень-очень конкретная. Как к этому приготовиться? Никак.

– Разве что попробовать снова повлиять на ход выборов?

– Нет, это исключено, потому что можно сфальсифицировать два, три, может быть, пять миллионов голосов, но 20-30 миллионов нельзя, это абсолютно исключено. Какой бы искусственный интеллект ни был задействован, какие бы фальсификации ни были, люди пойдут голосовать не за демократов, а просто против Трампа. Потому что сегодня у него поддержка меньше 40%, а летом будет еще меньше.

– По вашему мнению, какую дестабилизирующую роль могут сыграть "герои СВО", в частности непосредственно для режима? Могут ли, например, произойти события наподобие похода Пригожина на Москву?

– Это тоже будет очень большая головная боль для Москвы. Они будут требовать то, чего никто не может им дать, – рабочих мест и заработков. На войне они получали много, а здесь будут получать вообще какие-то гроши, потому что в бюджете уже ничего не будет, бизнес закрывается повсюду. Поэтому начнутся не то чтобы бунты. Никакие армии на Москву, как Пригожин, не пойдут. Но начнутся волнения, возможно, не в Москве, а в регионах.

И все это вместе – экономика и политика – приведет к распаду России через пару лет. В силу большой инерции и масштабов страны это не произойдет в этом году. Наверное, и в следующем не произойдет, может быть, к концу следующего года. Путин и его соратники смогли сделать то, что не смогли сделать предшественники. Когда рассыпался Советский Союз, Россия все же сохранилась, но на сей раз, я думаю, шансов на ее сохранение в прежних границах очень мало.

А Украине, ее президенту и парламенту необходимо понимать, что свободная Россия – это не вариант. Пока Россия существует в том виде, в тех границах, в которых она есть, это будет бесконечно постоянной угрозой для Украины. И чем раньше произойдет этот распад, тем лучше.

Я уже не говорю о том, что никакой войны не будет, ведь будут разные страны, ради чего им воевать? Кроме того, скорее всего, эти страны избавятся от своих ядерных арсеналов, как это опрометчиво сделала Украина в 1994 году. Ведь эти арсеналы надо обслуживать, а они уже не в очень хорошем состоянии. Это стоит дорого.

Соловьев и прочие пропагандисты наверняка тоже понимают, что все это идет к очень плохому финалу. Они пытаются зарабатывать хотя бы эти последние месяцы или годы, а дальше... Честно говоря, я не представляю, что они будут делать. Конечно, никто их разрывать на части не будет, но руководство пропагандистов могут привлечь к ответственности.

Так что проблем у России будет выше крыши.

Книгу Германа Обухова "Украденная страна: как украсть два триллиона $" можно заказать здесь. В книге рассматриваются процессы приватизации, роль бывшей партийной номенклатуры, механизмы вывода капитала, трансформация власти и последствия для общества. Отдельные главы посвящены событиям после 2014 года и аннексии Крыма. Книга – масштабное исследование новейшей истории России, содержащее эксклюзивные факты и цифры.