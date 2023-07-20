В ВСУ назвали одну из приоритетных целей по уничтожению

Одной из наиболее приоритетных целей уничтожения являются станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В частности, речь идет о вражеских станциях "Борисоглебск", "Житель", "Поле".

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Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Отмечается, что украинская радиоэлектронная борьба нуждается в улучшении и усилении. Пока этот процесс очень активно развивается, поскольку война заставляет всех постоянно учиться и совершенствоваться.

Череватый подчеркнул, что в Украине достаточно хорошая школа специалистов этой специальности.

"У врага достаточно мощная РЭБ. Мы будем наращивать усилия в этом направлении. Враг, к сожалению, тоже это делает. Позавчера мы уничтожили очередную их станцию РЭБ. Такие станции являются одними из приоритетных наших целей. Мы стараемся постоянно находить и уничтожать вражеские станции "Борисоглебск", "Житель", "Поле", – сказал он.

Напомним, украинские защитники проводят контрнаступательные действия и преуспевают на некоторых участках фронта. Так, недавно в сети появилось видео, где украинские воины эффектно уничтожают мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный показал, как работают пилоты ударных БПЛА 47-й ОМБр "Магура". Сами бойцы утверждают, что им нужно больше дронов, чтобы уничтожать больше российских оккупантов и их техники.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины передали "привет" оккупантам в Олешках Херсонской области. Украинские защитники ударили по оккупантам из HIMARS.