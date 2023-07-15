Эффектно прилетело: ВСУ передали 'привет' оккупантам в Олешках. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины передали "привет" оккупантам в Олешках Херсонской области. Украинские защитники ударили по оккупантам из HIMARS.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. В сети показали видео взрыва в Олешках (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, как двое мужчин передвигаются по оккупированному городу и попадают под обстрел.

К слову, спустя почти две недели после теракта российских оккупантов на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области начинают обнаруживать чудовищные последствия военного преступления. По предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате теракта погибло более 500 мирных жителей.

Как известно, международное агентство Reuters опубликовало фотографии с телами погибших в оккупированной Голой Пристани в Херсонской области в результате наводнения, поглотившего город после подрыва российскими террористами Каховской гидроэлектростанции. На резонансных снимках видно, что люди просто утонули в своих домах, их забрали уже после того, как вода сошла.

Левобережная Голая Пристань, так же как и Олешки, существенно пострадала от затопления. Уровень воды в некоторых районах города поднялся до трех метров. На фотографиях, сделанных через сутки после теракта на Каховской ГЭС, видны только верхушки частных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня в ГСЧС сообщили, что после затопления, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, подтопленными в Херсонской области остаются 23 населенных пункта: 6 на правом берегу Херсонщины и 17 – на левом. Также частично подтоплено 18 населенных пунктов Николаевской области.

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