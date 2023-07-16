ВСУ уничтожили мобильный РЭБ оккупантов 'Леер-2': взрывное видео

Украинские защитники проводят контрнаступательные действия и преуспевают на некоторых участках фронта. Так, недавно в сети появилось видео, где украинские воины эффектно уничтожают мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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Благодаря сноровке ВСУ, захватчики продолжают нести немалые потери в технике и в живой силе. Взрывное видео уничтожения российского мобильного РЭБ выложили в сеть воины 36 ОБрМП.

Так, украинские артиллеристы успешно уничтожили российский мобильный комплекс РЭБ "Леер-2", обнаруженный аэроразведчиками 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на поле боя. Он продемонстрировал, как защитники бьют по российским оккупантам из "Градов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный показал, как работают пилоты ударных БПЛА 47-й ОМБр "Магура". Сами бойцы утверждают, что им нужно больше дронов, чтобы уничтожать больше российских окупантов и их техники.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины передали "привет" оккупантам в Олешках Херсонской области. Украинские защитники ударили по кафирам из HIMARS.