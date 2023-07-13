'Работают на победу': Залужный показал, как морпехи бьют врага из 'Градов'. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на поле боя. Он продемонстрировал, как защитники бьют по российским оккупантам из "Градов".

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Соответствующее видео Залужный опубликовал в своем Telegram-канале. Главнокомандующий отметил, что украинские бойцы и днем, и ночью работают на победу над агрессией РФ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Расчет РСЗО "Град" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского – круглосуточно на боевом дежурстве. Артиллеристы безостановочно работают на Победу: ради родных и близких, ради мирного будущего наших детей", – подписал кадры генерал.

На видео показано, как бойцы оперативно выезжают в поле и безостановочно выпускают снаряды по дислокациям российских оккупантов. Затем, они так же быстро возвращаются обратно.

"На отлично!" – говорят воины друг другу.

А в конце ролика можно увидеть трогательную сцену – защитник разговаривает по телефону со своей беременной женой. Женщина в спешке, из-за нехватки времени у мужа-воина, находящегося на поле боя, радостно говорит, что встала на учет и врач посоветовал ей не нервничать. Также она раскрыла мужу пол ребенка.

"Вот это страшно, – говорит защитник, имея в виду благополучие семьи. – А это (борьба с оккупантами – Ред.) – не страшно", – подчеркнул герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный показал, как работают пилоты ударных БПЛА 47-й ОМБр "Магура". Сами бойцы утверждают, что им нужно больше дронов, чтобы уничтожать больше российских оккупантов и их техники.