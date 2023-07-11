Работают с утра и до ночи: Залужный показал работу пилотов ударных БПЛА 47-й ОМБр 'Магура'. Видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают пилоты ударных БПЛА 47-й ОМБр "Магура". Сами бойцы утверждают, что им нужно больше дронов, чтобы уничтожать больше российских окупантов и их техники.

Видео дня

Видео главнокомандующий опубликовал в Telegram. Он подчеркнул, что воины на страже с самого утра и до самой ночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пилоты подразделения ударных БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" работают с утра и до ночи, помогают пехоте выполнять поставленные задачи, нанося урон живой силе и технике противника", – отметил Залужный.

На кадрах показано, как бойцы "Магуры" работают в окопах. Они определяют координаты оккупантов, делают виражи над блиндажами и даже уничтожают с помощью дрона доростоящие вражеские танки.

"С этим очень много работы – найти позиции, найти цель и поразить ее. И вместе с этим всем нужно еще самим остаться в живых", – рассказали воины.

Пилоты не только управляют БПЛА. Они еще переоборудывают их. Воины печатают на 3D-принтере новые детали и изменяют заводские, что тоже опасно.

"За ударными дронами – будущее. Небольшой БПЛА может уничтожить танк за полтора миллиона долларов. Считаем, что результат того стоит", – убеждены пилоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Украине сформировали 8 новых ударных рот БПЛА. Эти подразделения получили пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны украинского производства.

А недавно "Армия дронов" передала украинским защитникам еще 606 беспилотников. Среди них - "Мавики", "Аисты" и дроны-камикадзе.

В украинской "Армии дронов" закончили первую часть обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. За это время подготовку прошли 10 000 специалистов.

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