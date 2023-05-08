В Украине сформировали 8 новых ударных рот БПЛА: военные получили пикапы и беспилотники – Минцифры

В Украине сформировали 8 новых ударных рот БПЛА. Эти подразделения получили пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны украинского производства.

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Об этом сообщило министерство цифровой трансформации. Отмечается, что беспилотники для Армии дронов приобрели в рамках платформы UNITED24 и на средства государственного бюджета.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал создание ударных рот беспрецедентным и своевременным шагом.

"Три ударные роты БПЛА, которые были сформированы ранее, уже показывают мощные результаты на фронте. Наша задача – обеспечить и другие необходимые технологии. Уверен, они помогут бойцам одерживать новые победы на фронте и сохранять жизнь наших защитников и защитниц", – Федоров.

Ударные роты БПЛА сформированы в рамках проекта Армия дронов. Это войска в составе ВСУ, управляющие беспилотной авиацией. Они усиливают огневые и разведывательные возможности пехоты и помогают еще более эффективно уничтожать врага в горячих точках.

На сегодняшний день для этих подразделений приобрели более 3 тысяч комплексов БПЛА. Всего запланировано в этом году приобрести 200 тысяч дронов.

Все беспилотники, которые получают ударные роты БПЛА, украинского производства. Благодаря этому наши воины могут оперативно получать нужное количество дронов и непрерывно использовать их на поле боя.

"Подготовка военнослужащих ударных рот БПЛА осуществляется с учетом потребностей всех видов войск Вооруженных сил Украины – Сухопутных, Воздушных, Военно-морских сил, Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в рамках проекта "Армия дронов" подготовили 10 тысяч операторов БПЛА.

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