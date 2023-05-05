В Украине в рамках проекта "Армия дронов" подготовили 10 тыс. операторов БПЛА – Минцифры

В украинской "Армии дронов" закончили первую часть обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. За это время подготовку прошли 10 тысяч специалистов.

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Соответствующее заявление 4 мая сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини". Он подчеркнул, что проект "Армия дронов" продолжает развиваться.

"Только недавно мы закончили новый сбор и будем вводить новые сборы на БПЛА. Самое главное, что United24 достаточно развил рынок украинских производителей и превратил по сути из одного лота, на который собирали средства United24, в масштабную программу поддержки вообще нашей армии и внедрение реализации проекта "Армия дронов". Это и запуск ударных рот, которые запускают наши вооруженные силы, это и трансформация доктрины применения БПЛА", – сказал глава министерства.

"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов научили за это время. То есть армия дронов – это комплексное развитие сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения", – продолжал Федоров.

Напомним: "Армию дронов", которая предполагает в том числе закупку, ремонт БПЛА и курсы обучения специалистов, запустили Генеральный штаб ВСУ, Госспецсвязи и Минцифры 1 июля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что ВСУ на фронте используют одноразовые австралийские дроны из картона. Это дешевые и одновременно надежные беспилотники PPDS, предназначенные для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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