ВСУ используют на фронте одноразовые австралийские дроны из картона: сверхдешевые и надежные. Фото

Вооруженные силы Украины используют на фронте сверхдешевые одноразовые грузовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Эти БПЛА производятся австралийской компанией SYPAQ для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

Видео дня

О дешевых картонных беспилотниках, которые помогают украинской армии бороться с российскими захватчиками, рассказало австралийское издание The Australian. Главный инженер компании SYPAQ Росс Осборн отметил, что беспилотники приехали в Украину в виде плоских листов картона, из которых можно легко собрать летательный аппарат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Их ключевой особенностью является низкий профиль. По словам представителя компании, во избежание разрушения корпуса дрона прочный картон пропитывают воском. Такие аппараты способны поднять груз до 3-5 кг и нести его в течение 1-3 часов в зависимости от нагрузки на дальность в 40-120 км.

По словам Осборна, компании SYPAQ удалось выполнить одну из самых амбициозных задач, когда-либо перед ними стоявших – доставили большое количество дронов на место боевых действий.

В настоящее время ВСУ получили уже более 60 поставок этой компании. Ежемесячно доставляется около 100 единиц австралийских картонных дронов. Они помогают нашим бойцам в доставке боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую, также могут совершать разведывательные полеты и сброс взрывных устройств.

В материале отмечается, что украинские солдаты разобрались в системе без какой-либо нашей подготовки только с инструкциями и видео.

Напомним, ранее Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России. Под ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие Путину лица. Также Австралия объявила о предоставлении Украине военной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мемориальном парке Порт-Кеннеди в городе Перт, Австралия, на музейный танк Leopard неизвестные нанесли надписи "Слава России!" и украсили технику Z-свастикой. Местные власти заявили, что это акт пророссийского вандализма. Также она пообещала наказать виновных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!