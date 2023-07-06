'Мавики', 'Аисты' и дроны-камикадзе: 'Армия дронов' передала военным еще 606 беспилотников. Фото

"Армия дронов" передала украинским защитникам еще 606 беспилотников. Среди них – "Мавики", "Аисты" и дроны-камикадзе.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram. Отмечается, что кроме традиционных БПЛА в списке также есть дроны украинского производства (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Помните, что дроны являются расходным материалом на фронте, как и патроны. Именно поэтому необходимо максимально усилить ресурсы, чтобы снабдить войско дронами. Совместно с Госспецсвязи и "Армией дронов" отправляем на передовую 606 беспилотников: 150 коптеров Mavic 3E, 423 коптера Matrice, 5 комплексов "Аист" (в одном комплексе – 3 БПЛА) и 18 коптеров "Летучая мишь", – сказано в сообщении.

В Минцифры отметили, что беспилотники Mavic помогают обнаружить технику и перемещение оккупантов, при этом, не попав под прицел. А Matrice находят наиболее замаскированные позиции россиян.

"Аист" – это разведывательный дрон, который может работать в тылу врага, а "Летучая мышь" – ударный коптер, который трудно сбить, поскольку он разгоняется до 120 километров в час.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской "Армии дронов" закончили первую часть обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. За это время подготовку прошли 10 тысяч специалистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!