Генштаб: на Луганщине у оккупантов низкий уровень морального духа, многие желающих сбежать

У российской оккупационной армии сохраняется низкий уровень морально-психологического состояния на войне против Украины. Такая ситуация, в частности, замечена в подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области.

Видео дня

Моральный дух захватчиков падает из-за огромных потерь в живой силе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 июля.

Потери личного состава являются основным фактором, которые негативно влияет на оккупантов. Также путинская армия недовольна несвоевременным обеспечением боеприпасами и неопределенностью со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что среди оккупантов на Луганщине растет количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий на территорию РФ.

Напомним, Вооруженные силы Украины локализовали "большое наступление" российских оккупационных войск на линии Купянск – Лиман. В результате результативных действий защитников Украины захватчики потеряли много личного состава, а также технику.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что Силы обороны имеют инициативу на Купянском направлении. Попытки российских войск провести наступление в этом районе пока оказались неудачными.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия России за более чем полтысячи дней от полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле уже 240 690 военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!