Гуменюк рассказала об уничтожении складов боеприпасов оккупантов: враг чувствует снарядный голод

Из-за "бавовны" на складах с боеприпасами российские оккупанты испытывают недостаток оружия. В частности, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины уничтожили 7 складов врага на левом берегу Днепра, благодаря чему количество обстрелов юга значительно снизилось и достигало 30 в сутки.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге 3 августа. По ее словам, качественная работа ВСУ по транспортным маршрутам противника замедлила и усложнила его логистику.

"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы по боеприпасам, технике и личному составу. Но это происходит не в том соответствии темпа развития боевых событий, поэтому есть проседание в статистике, когда враг теряет возможность атаковать, и количество обстрелов уменьшается. Это проявление снарядного голода", – объяснила Гуменюк.

Спикер Сил обороны юга добавила, что впоследствии оккупанты смогли подтянуть ресурсы и увеличили количество обстрелов до 90 в сутки.

"Продолжая контрбатарейную борьбу, мы продолжаем их продвигать по левому берегу для того, чтобы они не имели возможности дистанционно обстреливать. Также минус 2 склада оружия. Опять видим, что за минувшие сутки – 54 обстрела – это существенное снижение", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Гуменюк предупредила об угрозе ракетных ударов: РФ развернула мощную корабельную группировку в Черном море.

– В британской разведке отметили, что пахотные земли, кустарники и мелкие деревья существенно замедляют ход боевых действий на юге Украины. Эти факторы затрудняют разминирование территорий.

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