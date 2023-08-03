Россия развернула мощную корабельную группировку: в ОК 'Юг' предупредили об угрозе ракетных ударов

Россия может нанести ракетный удар по Украине после последних атак с применением дронов-камикадзе. На сегодня военные страны-агрессора вывели в Черное море свои ракетоносители.

Видео дня

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она не исключает, что оккупанты маневрируют кораблями в рамках подготовки к новому обстрелу.

По ее словам, вражеская корабельная группировка развернута достаточно мощно. Так, ныне в Черном море находится 17 российских кораблей, а один, как обычно – в Азовском море.

Еще два ракетоносителя РФ продолжают боевое дежурство – это надводный и подводный корабли с общим залпом 12 крылатых ракет "Калибр".

Гуменюк отметила, что после длительной паузы и атак дронами-камикадзе на один из портов оккупанты снова вывели в море корабли с ракетами. Так что, предполагает она, это может свидетельствовать о подготовке к новому обстрелу.

"Анализ свидетельствует, что после "шахедной" атаки враг применяет ракеты, опираясь на данные, которые мы получили, анализируя предварительную атаку. То есть выявление систем ПВО и прокладывание маршрутов для ракет с максимальным поражением", – пояснила спикер ОК "Юг".

Она предупредила украинцев об угрозе новых российских атак и призвала быть более внимательными к воздушным тревогам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в ОК "Юг" предупреждали о фиксировании значительной активности авиации РФ. Гуменюк отметила, что это может означать, что враг собирает разведывательные данные и подтягивает ударные самолеты для новых атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!