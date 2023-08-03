Россия ночью запустила по Украине ударные дроны: силы ПВО сбили 15 'Шахедов'

Оккупационные войска России ночью 3 августа совершили массированную воздушную атаку по Украине, применив 15 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами наши защитники сбили все "Шахеды".

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Кроме этого, накануне были обезврежены семь разведывательных беспилотников врага. Деталями отражения атаки поделились в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что дроны-камикадзе оккупанты запускали с северного направления (Брянская область РФ). Всего было зафиксировано пуски 15 "Шахедов".

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что 2 августа противовоздушной обороной Украины было уничтожено семь российских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Кроме того, авиация Воздушных сил за минувшие и текущие сутки нанесла до 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.

"Держим небо! Итого – к победе!" – подчеркнули в ВС ВСУ.

Отметим, что около 15 "Шахедов" этой ночью силы ПВО сбили на подлете к Киеву. Предварительно, обошлось без разрушений для города.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки РФ ночью 2 августа защитники неба сбили 23 дрона-камикадзе типа Shahed. В то же время часть запущенных врагом БПЛА поразила портовую инфраструктуру на Одесщине.

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