Силы ПВО ночью сбили 23 вражеских дрона: оккупанты запускали 'Шахеды' с трех направлений

В ночь на 2 августа российская террористическая армия атаковала Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 дрона.

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Россияне запустили дроны сразу с нескольких направлений. В ряде областей работала ПВО. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Российские войска осуществили пуски ударных БПЛА с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым). Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных дрона.

По информации Воздушных сил, большинство БПЛА уничтожены в Киевской и Одесской областях. В то же время сообщается, что часть запущенных врагом дронов нанесла удар по портовой инфраструктуре в Одесской области.

Напомним, ночью 2 августа российская террористическая армия атаковала столицу Украины ударными дронами-камикадзе Shahed. Все вражеские дроны над Киевом были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, ранения получил 63-летний мужчина.

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