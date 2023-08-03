Разведка Великобритании рассказала, что замедляет ход боев на юге. Карта

Пахотные земли и подлесок, который состоит преимущественно из кустарников и мелких деревьев, существенно замедляет ход боевых действий на юге Украины. Эти факторы затрудняют не только продвижение войск, но и разминирование территорий.

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В условиях теплого и влажного лета рост сорняков и кустарников ускоряется, что в свою очередь усложняет выполнение задач Вооруженным силам Украины. Об этом в Twitter сообщает военная разведка Великобритании.

В британском разведывательном ведомстве отметили, что подлесок, отрастающий на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе.

Отмечается, что уже в течение 18 месяцев пахотные земли остаются под паром, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и дождливого лета.

Британская разведка отмечает, что дополнительное укрытие из растительности помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей.

В то же время в разведке заявили, что подлесок может также служить прикрытием для небольших скрытных атак пехоты. При этом обеим сторонам становится труднее продвигаться вперед в таких условиях.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне фиксируют продвижение вперед украинских войск в ходе их контрнаступления, однако прогнозируют, что это будет тяжелая и длительная борьба. Поэтому обещают сосредоточиться на переговорах о поддержке потребностей армии Украины на поле боя.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что украинские войска в ходе контрнаступления уже деоккупировали 241 квадратный километр территории на юге и востоке страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, разработанному совместно с Великобританией и США в течение зимы. Украинские военные сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

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