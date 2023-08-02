'Будет тяжелая борьба': в Пентагоне дали прогноз по контрнаступлению ВСУ. Карта

В Пентагоне фиксируют продвижение вперед украинских войск в ходе их контрнаступления, однако прогнозируют, что это будет тяжелая и длительная борьба. Поэтому там обещают сосредоточиться на переговорах о поддержке потребностей армии Украины на поле боя.

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Об этом во время брифинга 1 августа сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, в США продолжают фиксировать то, как контрнаступление Сил обороны Украины "продвигается вперед".

В то же время он добавил, что для украинских войск это "была и будет тяжелая борьба".

"И потому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у них возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", – сказал Райдер.

Представитель американского минобороны также напомнил комментарий министра обороны Ллойда Остина, который сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины "это будет марафон, а не спринт".

"В то же время мы собираемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверил Райдер.

Напомним, еще в августе 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине – "это не спринтерская дистанция, а марафон", поэтому нужно также думать о том, как накапливать и сохранять энергию, чтобы обеспечить дееспособность всего сектора обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в Минобороны Украины заявили, что украинские войска в ходе контрнаступления уже деоккупировали 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

– В ISW отметили, что ВСУ ведут контрнаступательные операции на трех участках фронта, есть продвижение в районе Бахмута. 1 августа, вероятно, былы взяты под контроль высоты в районе Клещиевки.

– По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

– Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи отметил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, разработанному совместно с Великобританией и США в течение зимы. Украинские военные сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

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