ВСУ ведут контрнаступательные операции на трех участках фронта, есть продвижение в районе Бахмута – ISW

Силы обороны Украины 1 августа продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе Бахмута. Вероятно, украинские войска взяли под контроль высоту к югу от Бахмута в районе Клещиевки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 1 августа. Аналитики напомнили, что, согласно заявлениям Киева, украинские силы продолжали постепенно продвигаться к Бахмуту. Между тем российские пропагандисты утверждают, что украинские силы захватили неустановленную высоту в районе Клещиевки.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские силы захватили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении и 12 кв. км на юге.

Российские источники утверждали, что украинские силы якобы безуспешно атаковали вдоль границы Донецко-Запорожской области в районе Старомайорского и Урожайного, а также на западе Запорожской области в районе Роботино.

В свою очередь министерство обороны Великобритании сообщило, что 58-я общевойсковая армия РФ (Южный военный округ) в западной части Запорожской области, вероятно, страдает от сильной усталости и что части 5-й общевойсковой армии (Восточный военный округ) к югу от Великой Новоселки, вероятно, столкнутся с высоким уровнем давления на оборону района. Они считают, что российское военное командование должно заменить их на линии фронта.

Минобороны Великобритании также сообщило, что российские командиры на юге Украины в основном борются с нехваткой артиллерийских боеприпасов, нехваткой резервов и проблемами с обеспечением флангов обороняющихся частей.

По данным ISW, российские войска 1 августа наступали на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка – Донецк, админгранице Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области, на отдельных участках наступали.

Оккупанты, в частности, добились неподтвержденных успехов в районе Сватово. В районе Кременной совершили неподтвержденное наступление. В свою очередь украинские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Кременной и продвинулись вперед.

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки, но получил отпор. При этом украинские войска отразили атаки в районе Авдеевки и продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки. Оккупанты также совершили безуспешные попытки восстановить позиции восточнее Старомайорского. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

– По данным Генштаба ВСУ, в Украине за сутки были ликвидированы около 540 оккупантов, уничтожены, в частности, 1 танк, 8 бронемашин и 27 артиллерийских систем.

