Воины ВСУ ликвидировали за сутки 540 оккупантов, уничтожено 27 артсистем: данные Генштаба ВСУ

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 247,2 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 1 августа, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 540 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожен 1 танк, 8 боевых бронированных машин и 27 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 4217 танков, 8213 ББМ и 4866 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 700 единиц реактивных систем залпового огня и 463 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 315 самолетов, 311 вертолетов и 4042 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1347 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 7349 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 718 – специальной техники.

Напомним, в июле 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительные потери армии противника. Всего за месяц ряды российских захватчиков поредели на почти 18 тысяч человек. Также колоссальный урон понес и арсенал вражеской техники.

Ранее в сети появилось показательное видео с фронта, подтверждающее, что оккупанты не забирают тела своих товарищей с поля боя. На юге военные РФ бежали с позиций, покинув своих ликвидированных сослуживцев в черных мешках.

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