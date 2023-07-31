Испугались наступления ВСУ: оккупанты на юге сбежали с позиций, оставив своих ликвидированных товарищей в черных мешках. Видео

Российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери в Украине. При этом захватчики даже не забирают с поля боя ликвидированных сослуживцев.

Видео дня

На одном из участков фронта россияне так бежали от бойцов ВСУ, что забыли забрать мешки с уничтоженными оккупантами. Соответствующие кадры появились в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Захватчики оставили своих ликвидированных товарищей в черных мешках на южном направлении. Бойцы ВСУ показали, что россияне забыли как минимум 5 мешков с уничтоженными оккупантами.

В описании к видео отмечается, что временно оставшиеся в живых оккупанты в спешке вынуждены были бежать от Вооруженных сил Украины.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 30 июля на фронте ликвидировали еще 490 российских захватчиков и 66 единиц их техники, вооружения. В частности, они сожгли ряд бронемашин и артсистем, а еще обезвредили шесть воздушных целей, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки боев на Таврическом направлении украинские воины ликвидировали или ранили более двух рот захватчиков. Также было уничтожено 20 единиц техники и вооружения, два склада боеприпасов армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!