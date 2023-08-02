Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но получили отпор от ВСУ – Генштаб

Российская оккупационная армия пытается восстановить утраченные позиции на востоке нашей страны, но получает отпор Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Также путинские террористы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

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В течение 1 августа российские войска нанесли один ракетный, 75 авиационных ударов и совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате преступных действий россиян среди гражданского населения есть пострадавшие. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 августа.

Ночью страна-агрессор РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василевка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Зоряное, Марьинка, Победа и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктоа, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктоа, среди них Садовое, Токаревка, Казацкое, Антоновка, Михайловка и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по командному пункту и 1 по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 склад еще два важных объекта врага.

Напомним, ночью 2 августа российская террористическая армия атаковала столицу Украины ударными дронами-камикадзе Shahed. Все вражеские дроны над Киевом были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что войска России посреди дня 1 августа обстреляли гражданскую инфраструктуру украинского Херсона. Под удар попало медицинское учреждение, где в результате действий военных преступников погиб врач.

Как соощал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают вести контрнаступление против российских оккупантов. В ходе этой кампании уже деоккупирован 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

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