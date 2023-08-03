'В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов': Данилов указал на главные сложности с освобождением территорий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженным силам Украины никто не ставил никаких дедлайнов касательно освобождений территорий. По его словам, говорить о каких-либо графиках могут только те люди, которые не понимают, что такое война.

Видео дня

Также он подчеркнул, что одной из самых главных проблем при наступлении ВСУ является очень плотное минирование территорий. Об этом Данилов рассказал в интервью в эфире национального телемарафона.

Данилов отметил, что ситуация с контрнаступлением ВСУ была перегрета, поэтому многие теперь пытаются говорить о графиках и дедлайнах. Однако он подчеркнул, что никто не может ставить временных ограничений украинским защитникам.

"Нам никто дедлайны кроме нас самих ставить не может. Никакого графика не существует. Когда начинаются такие разговоры, мы имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война. К большому сожалению, так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, которые происходят на фронте", – отметил секретарь СНБО.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас украинские военнослужащие отлично выполняют боевые задания на фронте с учетом сложившихся обстоятельств. Данилов подчеркнул, что боевые действия крайне сложные и зависят от многих обстоятельств.

"Использовать словосочетание контрнаступление – я этого никогда не делал. Есть военные действия. Они сложные, тяжелые, зависят от многих факторов. И сегодня наши парни и девушки, которые выполняют задания на линии фронта, они выполняют их отлично в тех условиях, которые есть на сегодняшний день", – сказал Данилов.

По его словам, украинская армия действует по стандартам НАТО и командиры на месте принимают решения, как действовать в той или иной ситуации. При этом главной задачей остается сохранение жизней наших воинов.

"На фронте, на войне не может быть никакого дедлайна относительно того, что сегодня нужно выполнить. Это зависит непосредственно от обстоятельств, которые есть на том или ином участке фронта. У нас НАТОвская системе, командир решает, как действовать на тот или ином направлении с учетом общего задания. Главное задание для нас – сохранение жизней, в том числе, наших людей, которые на фронте", – заявил секретарь СНБО.

Данилов объяснил, что главные сложности с освобождением территорий заключаются в очень плотном минировании территорий. По его словам, на некоторых участках фронта враг установил по 3-5 мин на 1 кв. метре. Поэтому украинским защитникам приходится заниматься разминированием, чтобы продвинутся вглубь линии фронта.

"Враг очень мощно подготовился к этим событиям. Огромная территория заминирована, при чем количество мин на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумное. В среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре. Представляете, какая сложная работа, чтобы это все убрать, чтобы после этого можно было двигаться нашим военным. Если раньше было понимание, что это можно сделать с помощью техники, которая была предоставлена партнерами, то сегодня много участков фронта пешком наши подразделения делают очень сложную работу", – сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне фиксируют продвижение вперед украинских войск в ходе их контрнаступления, однако прогнозируют, что это будет тяжелая и длительная борьба. Поэтому обещают сосредоточиться на переговорах о поддержке потребностей армии Украины на поле боя.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что украинские войска в ходе контрнаступления уже деоккупировали 241 квадратный километр территории на юге и востоке страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, разработанному совместно с Великобританией и США в течение зимы. Украинские военные сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!