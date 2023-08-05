Генерал Герега: для контрнаступления на юге созданы инженерно-саперные батальоны

В группировке Сил обороны Украины сформировано пять инженерно-саперных батальонов для наращивания возможностей украинской армии и преодоления минно-взрывных заграждений противника на юге страны. Они получили от стран-партнеров помощь в размере около 100 единиц специальной техники, необходимой для пробивания проходов.

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Об этом сообщил командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, отмечает Military Media Center. Он рассказал, что часть личного состава указанных подразделений прошла подготовку за границей – около 200 военнослужащих.

По словам Гереги, бойцы выполняют задачи в составе определенных группировок, а также разминируют деоккупированные территории в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В течение июля-августа еще около 150 военнослужащих пройдут подготовку за границей.

Среди техники, которую Силы обороны получили от партнеров, – инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые укладчики и т.д. По словам представителя ВСУ, осуществляется подготовка экипажей указанной техники за рубежом.

"Успешное выполнение задач военными инженерами и саперами позволяет нашим защитникам проводить наступательные действия по определенным направлениям и приближать Победу", – пояснил Герега.

Напомним, что накануне в Минобороны сообщили, что командование армии РФ считает, что если добьется успехов в наступлении на востоке Украины, то сможет переломить ситуацию на фронте. Оккупанты отчаянно пытаются остановить украинское контрнаступление.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, на юге Украины, кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. В таких трудных условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво двигаются вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в МВД сообщили, что оккупационные войска России максимально заменяли временно оккупированные ими территории Украины. На тех территориях, где Силы обороны Украины проводят контрнаступление, речь идет о двух-четырех минах на одном квадратном метре;

– сотрудники ГСЧС продолжают разминирование деоккупированных территорий. Пиротехники используют специальную швейцарскую технику GSC-200;

– ранее в сети показали, как бригада Нацгвардии "Кара-Даг" на Запорожском направлении "прорубает" проходы в минных полях оккупантов перед штурмом. На отдельных участках с помощью установки разминирования M58 MICLIC бойцам удалось продвинуться на 1700 метров прошедшую неделю.

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