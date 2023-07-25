Пиротехники ГСЧС разминируют территорию с помощью специальной швейцарской техники GSC-200. Фото

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают разминирование деоккупированных территорий. Пиротехники используют специальную швейцарскую технику GSC-200.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Четыре таких комплекса уже работают на деоккупированных территориях Украины.

После завершения обучения по использованию швейцарских машин механизированного разминирования GSC-200, которые производит компания "Global Clearance Solutions AG – GCS", пиротехники ГСЧС стали применять эти универсальные комплексы на освобожденных территориях для проведения разминирования и удаления оставшихся мин и неразорванных боеприпасов.

Данные платформы для разминирования территорий уже успешно применяются в более чем 40 странах мира.

Этот комплекс разминирования состоит из гусеничного тягача и специального навесного оборудования, а управление им осуществляется всего одним оператором с помощью пульта управления.

Машины GCS-200 способны обезвреживать минные устройства на глубине до 28 см, а ширина полосы разминирования при работе рабочим органом составляет до 2,2 метра. Для дистанционного управления GCS-200 доступен радиус до 1 километра.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в Литве было объявлено о создании коалиции разминирования для помощи Украины. Там пригласили другие страны присоединиться и оказать помощь нашему государству.

– В Николаевской области спустя более чем восемь месяцев после деоккупации было найдено еще одно минное поле, созданное российскими войсками.

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