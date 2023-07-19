'Обучай и вооружай': Литва заявила о создании коалиции разминирования для Украины

В Литве было объявлено о создании коалиции разминирования для помощи Украины. Там пригласили другие государства присоединиться и оказать помощь государству, пострадавшему от российской агрессии.

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Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, во время встречи в формате "Рамштайн", коалиция позволит консолидировать и координировать текущую и запланированную помощь нашей стране в этой сфере.

"Коалиция формируется по принципу "train and equip" ("обучай и вооружай" – Ред.), который используется в рамках помощи украинцам с военной подготовкой, которую Литва предоставляет вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а вскоре – и Данией ", – сказал министр.

Литовский чиновник объяснил, что участники коалиции смогут предоставить инструкторов для обучения украинских саперов или оборудования для разминирования.

Кроме того, он добавил, что пусковые установки NASAMS, которые Литва за свой счет приобрела для Украины, прибудут в нашу страну уже этой осенью.

Также Анушаускас отметил, что общая сумма помощи Вильнюса Киеву в июле составила 24 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Североатлантическому альянсу (NATO) следует признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией, согласно которому блок не размещает на постоянной основе боевые силы у ее границ. Там должно находиться большое количество натовских войск и техники, потому что только это "лучшее средство" сдерживания агрессии, считает он.

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