Враг серьезно укрепляет оборонительные рубежи и увеличивает количество обстрелов: в МО рассказали о ходе контрнаступления

За прошедшую неделю российские войска бросили все силы, чтобы остановить контрнаступление Сил обороны Украины. На востоке по украинским войскам враг выпустил около 500 тысяч боеприпасов и пытался наступать в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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На юге защитники завоевали тактические успехи под Работино, на Запорожье и в Херсонской области захватчики сконцентрировались на обороне. Итоги недели боев по самым горячим направлениям подвела заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Неделя, которая прошла, была крайне сложной. Враг бросил все силы, чтобы остановить наше наступление. В течение всей недели восток был эпицентром боевых действий. Ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9 тысяч в неделю. Врагом использовано около 500 тысяч боеприпасов", – отметила она.

В изнурительных боях украинским воинам удалось не дать оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжается тяжелое противостояние.

Не сбрасывает оккупационная армия оборотов и в Харьковской области.

"На Купянском направлении противник осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне, безуспешно вел штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области", – рассказала Маляр.

На Лиманском направлении россияне продолжали штурмы в районе Серебрянского леса Луганской области. Захватчики пытаются вытеснить оттуда украинские войска. Однако защитники успешно отразили атаки войск РФ, в частности, в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки, Надии.

К югу от Бахмута в течение недели защитники наступали.

"Движение было очень усложнено минированием и обстрелами. Но наши войска заставили противника достаточно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов", - отметила Маляр.

Также всю неделю и сейчас бои ведутся в районе Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредоточивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенными пунктами Красногоровка, Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка. Совершал безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского", – сказала она.

На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области имели тактический успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг серьезно укрепляет свои оборонительные рубежи. И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и с бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно усложняет продвижение" , – отметила Маляр.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении обороны. Там захватчики обстреливали позиции подразделений Сил обороны, а также били по гражданским объектам Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, в частности, с помощью баражирующих боеприпасов "Ланцет".

Также захватчики предпринимали безуспешные попытки зайти на утраченные позиции юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работиного.

Напомним, ранее Маляр назвала самое горячее направление фронта. По ее словам, российские оккупанты планируют сосредоточить свои ударные силы на востоке Украины. Значительные силы враг сконцентрировал на Купянском направлении и одной из своих задач ставит возвращение территорий, которые украинские защитники освободили осенью прошлого года.

Также захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.