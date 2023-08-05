'Хотят повторно захватить освобожденные территории': Маляр назвала самое горячее направление фронта

Российские оккупанты планируют сосредоточить свои ударные силы на востоке Украины. Больше всего сил враг сконцентрировал на Купянском направлении и одной из своих задач ставит возвращение территорий, которые украинские защитники освобождали осенью прошлого года.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телемарафоне "Единые новости". Она отметила, что враг на востоке Украины до сих пор не оставляет цели выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Больше всего сейчас их сил сконцентрированы на Купянском направлении. И они, кстати, одной из своих задач поставили возвращение освобождаемых осенью территорий. И для них сейчас это важно и с моральной точки зрения, и с военной", – отметила. заместитель министра.

Кроме того, россияне сейчас огромные силы бросают на Бахмутское направление. По информации Анны Маляр, на северном фланге сейчас идут очень упорные бои.

"Там, вы помните, что мы всегда говорили о движении вперед по флангам вокруг Бахмута, потому что нам важно было занять господствующие высоты. И по южному флангу мы медленно, но вместе с тем настойчиво и уверенно продвигаемся вперед. Если говорить о северном , там враг атакует и пытается как раз забрать те высоты, которые мы уже взяли под контроль, и там очень ожесточенные бои", – заявила Маляр.

Также ожесточенные бои проходят на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Там каждый день настолько горяча и настолько новая ситуация, и каждый день у нас главная новость, что наши Вооруженные силы не дают врагу продвигаться, несмотря на то, что враг там уже применяет все на свете – и авиацию, и усиливают артиллерийские обстрелы, и минирование, и вместе с тем, они не могут продвинуться", – рассказала Маляр.

В то же время, украинские защитники смогли прорвать первую линию обороны оккупантов на некоторых участках фронта на юге, отметила заместитель министра обороны.

"Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия", – рассказала Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов вблизи Авдеевки, Марьинки, Благодатного и Новопокровки. В течение суток здесь произошло 30 боевых столкновений. В то же время, украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства, сообщили в Генштабе.