ВСУ успешно отразили атаки армии РФ вблизи Авдеевки, Марьинки, Благодатного и Новопокровки: произошло 30 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов вблизи Авдеевки, Марьинки, Благодатного и Новопокровки. В течение суток здесь произошло 30 боевых столкновений.

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В то же время украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 4 августа 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие. Враг нанес авиационные удары в районах Волфине и Константиновка Сумской области. Также противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Хреновка, Блешня и Янжуловка Черниговской области; Казачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Гатище, Волчанск, Бочково на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли более 10 населенных пунктов, среди них: Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области.

В Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники сдерживают противника в районах Клищиевка и Курдюмовка. При этом от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Богдановка, Григоровка, Марково и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. Однако артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Керамик, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Галицыновка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны также сдерживают наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районе Красногоровки. Также враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Противник нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Кроме того, артиллерийские обстрелы подверглись Благодатному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Золотой Ниве, Большой Новоселке Донецкой области; Старомайорское, Левадное Запорожской области.

В Запорожском направлении оккупанты пытались наступать в районе Новопокровка. Они также нанесли авиационных ударов в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области.

В то же время противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Егоровка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Качкаровка, Республиканец, Змиевка, Берислав, Молодежное и Херсон Херсонской области; Очаков Николаевской области.

При этом украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В то же время враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно используются мобильные крематории. В частности, один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. Кроме того, местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.

Кроме того, авиация Вооруженных сил Украины в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Напомним, беспилотники "Армии дронов" обнаружили российские гаубицы "Мста-Б" на юге Украины, избивавшие по украинским позициям. Аэроразведчики помогли скорректировать артиллерию – и по гаубицам оккупантов были нанесены меткие удары.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 августа в России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Вблизи этого портового города были слышны взрывы, движение судов россияне остановили.

Они традиционно отчитались о якобы обезвреживании дронов. Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором после атаки опрокинулся на бок один из российских кораблей: его буксируют к берегу.