Работала 'Армия дронов': ВСУ уничтожили три российских гаубицы 'Мста-Б'. Видео

Беспилотники "Армии дронов" обнаружили российские гаубицы "Мста-Б" на юге Украины, которые били по украинским позициям. Аэроразведчики помогли скорректировать артиллерию – и по гаубицам оккупантов были нанесены меткие удары.

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В итоге враг потерял три своих "Мста-Б". Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, показав видео "демилитаризации" российских гаубиц (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Демилитаризация Россиян продолжается – минус три гаубицы "Мста-Б" на юге. "Мста-Б" – это убийственная машина, которая способна поражать танки, средства ПВО, оборонные сооружения и т.д. Враг ежедневно обстреливал украинские позиции с помощью этой техники. Беспилотник Армии дронов помог выявить цель, а затем скорректировать артиллерию. Мощная работа бойцов 131 ОРБ и 406 ОАРБ. Продолжаем поддерживать контрнаступление и усиливать Силы обороны "птичками", – написал Федоров.

Напомним, утром 4 июля в России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Вблизи этого российского портового города были слышны взрывы, движение судов россияне остановили.

Они традиционно отчитались о якобы обезвреживании дронов. Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, что после атаки опрокинулся на бок один из российских кораблей: его буксируют к берегу.