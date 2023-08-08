ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, уничтожены два пункта управления врага – Генштаб

На украинском фронте за последние сутки произошло 37 боевых столкновений, во время которых Силы обороны отбили атаки оккупантов в сторону Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и на Запорожье. По врагу была нанесена серия авиаударов и уничтожен его личный состав, техника, районы управления.

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Защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на 8 августа.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли семь ракетных и 42 авиационных ударов, а также совершили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак погибли и получили ранения гражданские, разрушениям подверглись жилые дома и другая инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди которых Михальчина Слобода, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Волфино, Павловка – Сумской; Уды, Охримовка, Нескучное, Бочково, Амбарное – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, в частности успешно отбили атаки оккупантов в районах Синьковки, севернее Ивановки на Харьковщине и южнее Новоселовского на Луганщине. Враг же нанес авиаудары вблизи Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой на Харьковщине.

На Лиманском направлении артиллерийским российским обстрелам подверглись Кузьмино, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. От ее артобстрелов пострадали более десятка населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Ивановское, Марково, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Однако оккупанты обстреляли из артиллерии этот город, а еще Керамик, Невельское, Новобахмутовку, Северное, Тоненькое, Новокалиново, Первомайское на Донетчине.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки. Там же враг нанес авиаудар, а еще артобстрелы, как и по Красногоровке, Александропилю, Острому, Георгиевке, Победе, Новомихайловке и Константиновке Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе Отрадного, из артиллерии обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Большую Новоселку, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское и Ривнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары возле Гуляйпольского, Малой Токмачки и Орехова. Артиллерийским обстрелам от него подверглись более 15 н. п., среди которых Новодаровка, Камышеваха, Щербаки, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении российская армия нанесла авиаудары в районах Змиевки, Томариного и Одрадокаменки Херсонской области. Из артиллерии обстреляла более 15 н. п., в частности, Ольговку, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Кизомыс и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях и две радиолокационные станции оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Силы обороны Украины продвинулись вперед на Таврическом направлении фронта. Защитники ликвидировали 46 наемников и 28 единиц военной техники армии РФ.

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