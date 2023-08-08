ВСУ могут добиться прогресса в контрнаступлении к зиме: представитель Генштаба Эстонии дал прогноз и назвал ключевые факторы

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может принести положительные результаты к началу зимы 2023 года. Линия обороны оккупантов неравномерна, поэтому украинские защитники могут ее прорвать.

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Такого мнения придерживается заместитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, передает ERR. По его словам, успех украинского продвижения также может зависеть от РФ, ведь действия врага непредсказуемы, однако прогресс ВСУ на фронте должен произойти.

"Украинские войска имеют преимущество над российскими в дальнобойных артиллерийских и высокоточных ударах, поскольку благодаря хорошей боевой разведке они могут лучше использовать свои средства", – заявил полковник эстонской армии.

Он напомнил, что на прошлой неделе Украина своими атаками беспилотников показала способность угрожать российскому флоту на больших расстояниях. И тот факт, что в 700 километрах Россия не может защитить свой корабль-амфибию, является достаточно красноречивым фактом.

"Это значит, что ее способность защитить свою инфраструктуру вдоль Черного моря на самом деле испытала относительно большой удар. Что касается беспилотников, которые были запущены в направлении Москвы, то это в основном БПЛА с меньшим весом, размером и мощностью. Но в то же время они выполняют свое назначение и приносят ощущение фронта домой в Москву тоже", – выразил убеждение Вендла.

В то же время он отметил, что отправленные в сторону Кремля дроны, вероятно, летели с территории самой России, а не из Украины. Кто стоит за этими нападениями, по его словам, до сих пор неясно. Но в любом случае тот факт, что взрывы в российской столице стали едва ли не ежедневными, все равно значим и свидетельствует о том, что структура московской ПВО не отвечает современным угрозам.

Продолжая тему контрнаступления, представитель Генштаба Эстонии подчеркнул, что разнообразие украинской линии фронта затрудняет продвижение ВСУ вперед.

"Если мы посмотрим на этот театр боевых действий протяженностью более 1000 километров, то он относительно разнообразен. К примеру, защите Херсонского направления с точки зрения врага очень помогает большая широкая река, поэтому переход оттуда сложен. Если смотреть на направление Запорожья, то, очевидно, что это то, которое будет способствовать достижению стратегической цели украинцев – возвращению Крыма", – предположил Вендла.

Направление в сторону Донецка, добавил он, в значительной степени охвачено большими городами, среди которых город-крепость Бахмут в этом контексте является лишь небольшим городком. По словам полковника, развертывание большого удара в этом направлении будет означать боевые действия от дома к дому. А в сторону Луганска очень много болот и лесов, что облегчает работу по защите с точки зрения обороны именно оккупантам.

Эстонский военный добавил, что ВС РФ также значительно усилили оборонные объекты после выхода из Херсона.

"Если у остальных областей в среднем по 400 оборонных объектов, то на Запорожском направлении их было 1400. Это свидетельствует о масштабах глубины оборонного сооружения. Поэтому в этом смысле задача, которую ставит перед собой Украина, чрезвычайно серьезна", – объяснил он.

Вендла рассказал, что среди оборонных объектов российских войск есть как большие рвы, так и разнообразные минные поля, а также оборонные траншеи, артиллерийские позиции и резервные районы, препятствующие стремительному прорыву ВСУ.

В то же время он говорит, что украинцы могут использовать каждый свой инструмент лучше, точнее, чем россияне, потому что имеют более качественную боевую разведку. Поэтому украинские удары в глубину служат одной цели – изолировать силу оккупантов на поле боя от поставок боеприпасов.

"Это однозначно поможет ситуации. Украина может продвинуться к зиме, но на сколько – будет зависеть от того, что предпримет Россия, шаги которой непредсказуемы. Однако понятно, что 1000-километровая линия фронта не защищена равномерно, то есть Украина, умея обнаруживать пробелы в линии обороны врага, лучше обучена тактике малых подразделений и имеет более точные огневые удары и лучшую информацию разведки. У них точно есть шанс", – дал Вендла прогноз по контрнаступлению ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что продвижение ВСУ идет, но сообщается о нем дозировано. Так, она ответила на вопрос о ситуации на юге после прорыва защитниками линии обороны.

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