ВСУ отбили атаки противника в окрестностях Клищиевки и в районе Зайцево, у оккупантов значительно выросли потери – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Наши защитники отразили атаки противника на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области.

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В районе Старомайорского враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Об этом говорится в утренней постройке Генерального штаба ВСУ в Facebook 9 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура, уточнили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Владимировка, Сеньковка, Ясна Поляна, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина Буда, Бунякино, Волфино, Большая Писаревка Сумской области и Стрелка, Пыльная, Гатище, Бударки, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону и отразили атаки противника в районе Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Краматорск, Марково, Клещиевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Новокалиново, Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьеве, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ровнополь, Новодаровка, Ольговское, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Михайловка, Змиевка, Ольговка, Никольское, Велетенское Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери оккупантов за сутки

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как отметили в Генштабе, на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск. В частности, резкое повышение числа раненых и погибших оккупантов наблюдается на Сватовско-Кременском направлении.

По данным Генштаба, для эвакуации раненых в Россию в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя минобороны РФ. В частности, в период с 1 по 7 августа из вышеуказанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время, чтобы скрыть реальное количество своих потерь на фронте, россияне отправляют своих погибших в Ростов-на-Дону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что украинские силы совершили очередной рейд на временно оккупированное левобережье Херсонской области. В частности, в районе населенного пункта Казачьи Лагери было подорвано до 7 катеров, в каждом из которых находилось 6-7 человек. В ВСУ показали результаты операции;

– украинские военнослужащие рассказали, что контрнаступательная операция будет проходить длительное время. Им придется столкнуться на поле сражения с огромным количеством российской артиллерии и личного состава.

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