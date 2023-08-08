newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Оккупанты из танков обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, есть пострадавшие

Анна Паскевич
War
1 минута
1,0 т.
Оккупанты из танков обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, есть пострадавшие

Оккупационные войска России утром 8 августа обстреляли поселок городского типа Казачья Лопань Харьковской области. Вследствие атаки получили ранения два человека, они госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, удар был нанесен около 9:20.

"Есть попадание в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар", – рассказал глава ОВА.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий, добавил Синегубов.

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко уточнил, что вследствие обстрелов из танков тяжело ранен 60-летний мужчина, мужчина 52-х лет получил ранение средней тяжести. Предварительно повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений.

Оккупанты из танков обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, есть пострадавшие
Оккупанты из танков обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, есть пострадавшие
Оккупанты из танков обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, есть пострадавшие

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 августа армия России атаковала Покровск на Донетчине. Оккупанты нанесли два удара, попали в многоэтажку. Вследствие обстрела погибли 7 мирных жителей, 67 человек ранены. Среди пострадавших – 29 полицейских, 7 спасателей и 2 детей. В частности, ранен полицейский – герой документального фильма "20 дней в Мариуполе".

– В ночь на 8 августа в Краматорске на Донетчине и Запорожском районе прогремели взрывы. РФ устроила атаку ракетами С-300.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!