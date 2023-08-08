Оккупанты из танков обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, есть пострадавшие

Оккупационные войска России утром 8 августа обстреляли поселок городского типа Казачья Лопань Харьковской области. Вследствие атаки получили ранения два человека, они госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, удар был нанесен около 9:20.

"Есть попадание в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар", – рассказал глава ОВА.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий, добавил Синегубов.

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко уточнил, что вследствие обстрелов из танков тяжело ранен 60-летний мужчина, мужчина 52-х лет получил ранение средней тяжести. Предварительно повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 августа армия России атаковала Покровск на Донетчине. Оккупанты нанесли два удара, попали в многоэтажку. Вследствие обстрела погибли 7 мирных жителей, 67 человек ранены. Среди пострадавших – 29 полицейских, 7 спасателей и 2 детей. В частности, ранен полицейский – герой документального фильма "20 дней в Мариуполе".

– В ночь на 8 августа в Краматорске на Донетчине и Запорожском районе прогремели взрывы. РФ устроила атаку ракетами С-300.

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