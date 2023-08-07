Россияне обстреляли Покровск на Донбассе: попали в жилую многоэтажку, погибли гражданские. Фото и видео

Военные преступники РФ снова совершили зверское преступление против украинского народа. Они обстреляли Покровск в Донецкой области. Оккупанты нанесли два удара с минимальной разницей во времени и попали по многоэтажному дому, в том числе. Есть жертвы среди мирного населения.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, от Покровска Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", – сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что украинцы должны остановить российский террор.

"Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", – заявил Зеленский.

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что согласно предварительным данным, в Покровске из-за ракетных ударов с интервалом в несколько минут по меньшей мере один человек погиб, еще семеро ранены.

"Ударили по центру города: повредили многоэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины и админздания", – сказал глава ОВА.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил о 5 погибших и 18 раненых. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", – проинформировал он.

Несколько позже Клименко сообщил, что по состоянию на 21:50 количество травмированных возросло до 31. Из них – 19 работников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок.

Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 30 июня обстреляли село Сергеевка Покровского района Донецкой области; огонь, по предварительным данным, вели из РСЗО. Под ударом врага оказалась местная школа, где в момент обстрела находились представители администрации и работники образовательного учреждения.

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