Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва

Утром 12 августа российские террористы обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла 73-летняя женщина.

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Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, повреждения получил жилой дом. Отмечается, что погибшая женщина находилась на улице недалеко от своего дома. На месте работают экстренные службы.

В целом, как отметил начальник ОВА, ночью под вражескими обстрелами оказался ряд населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, в частности: Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Стрелка, Волчанские Хутора, Чернещина и другие. Россияне вели огонь из артиллерии, минометов и прочего вооружения. Обстрелами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Синегубов напомнил, что в Купянском районе Харьковской области продолжается обязательная эвакуация населения из населенных пунктов, которые расположены рядом с линией фронта. В более безопасные места вывезли уже 63 местных жителей, среди них 9 детей. Эвакуация происходит планово, по определенным безопасным маршрутам

В самом Купянске остается 523 ребенка – в ОВА думают об их обязательной эвакуации. В общей сложности в городе и приближенных к нему населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 августа россияне ударили по населенному пункту Елизаветовка в Покровском районе Донецкой области. В результате погибла 70-летняя женщина;

– в тот же день в Бериславе Херсонской области российские оккупанты атаковали с беспилотника украинских полицейских. Ранения получили двое правоохранителей.

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