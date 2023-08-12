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Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва

Марина Погорилко
War
2 минуты
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Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва

Утром 12 августа российские террористы обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла 73-летняя женщина.

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Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, повреждения получил жилой дом. Отмечается, что погибшая женщина находилась на улице недалеко от своего дома. На месте работают экстренные службы.

Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва
Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва

В целом, как отметил начальник ОВА, ночью под вражескими обстрелами оказался ряд населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, в частности: Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Стрелка, Волчанские Хутора, Чернещина и другие. Россияне вели огонь из артиллерии, минометов и прочего вооружения. Обстрелами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва
Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва
Армия РФ утром обстреляла Купянский район: есть жертва

Синегубов напомнил, что в Купянском районе Харьковской области продолжается обязательная эвакуация населения из населенных пунктов, которые расположены рядом с линией фронта. В более безопасные места вывезли уже 63 местных жителей, среди них 9 детей. Эвакуация происходит планово, по определенным безопасным маршрутам

В самом Купянске остается 523 ребенка – в ОВА думают об их обязательной эвакуации. В общей сложности в городе и приближенных к нему населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 августа россияне ударили по населенному пункту Елизаветовка в Покровском районе Донецкой области. В результате погибла 70-летняя женщина;

– в тот же день в Бериславе Херсонской области российские оккупанты атаковали с беспилотника украинских полицейских. Ранения получили двое правоохранителей.

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